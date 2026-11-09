الصين تمدد هدنة تجارية مع أمريكا شهرين آخرين

أعلنت بكين اليوم الاثنين أنها سوف تواصل تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية لمدة شهرين آخرين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية البالغة 24% سوف يستمر تعليقها، في حين تبقى الرسوم الجمركية البالغة 10% سارية.

وفرضت الصين رسوما بواقع 24% للمرة الأولى في أبريل 2025 على واردات أمريكية معينة، ولكن تم تعليقها لفترة قصيرة بعد عدة جولات من المفاوضات.

ثم توصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج إلى هدنة تجارية أوسع في بوسان خلال شهر أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وشي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تستضيفها مدينة شنتشن بجنوب الصين الأسبوع المقبل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا أنه سوف يشارك في قمة أبيك، مما أثار تكهنات بشأن عقد قمة تجمع الرؤساء الثلاثة.

وقال ترامب أمس الأحد إنه سوف يتوجه إلى الصين لحضور الاجتماع الذي يبدأ في 18 نوفمبر.

وأضاف للصحفيين: "أعتقد أن أحد الاجتماعات سوف يكون مع الرئيس بوتين والرئيس شي، وهذا سوف يكون مثيرا للاهتمام".