من الخيانة الزوجية إلى شبح التجسس.. فضيحة مزدوجة تهز إنفيديا

تواجه شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، أزمة لافتة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي ومؤسسها، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لمحاولات استهداف استخباراتية أجنبية.

وفي تطور متزامن، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته لوري، وقدم اعتذاراً علنياً إلى أسرته وموظفي الشركة، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.

وقال في رسالة وجهها إلى موظفي إنفيديا في 8 نوفمبر: "أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لقد كنت غير مخلص لزوجتي. لقد آذت أفعالي زوجتي وأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".

وأضاف "لقد خذلت عائلتي وألحقت الضرر بالحياة التي بنيناها معاً. أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه، وأتقبل الانتقادات الموجهة إليّ، إلى زوجتي وعائلتي: أحبكم. أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته، لكنني آمل أن تتمكن عائلتنا من التعافي، وأن أستعيد ثقتكم بمرور الوقت، وإلى زملائي في إنفيديا ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين: أنتم تستحقون مني أفضل من ذلك. إن قيادة إنفيديا أعظم امتياز في حياتي، وأنا ملتزم بالشركة وباستعادة ثقتكم".

وبخصوص المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها التقارير الصحفية، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً مستقلاً، وأنا أدعم هذا التحقيق وسأتعاون معه بشكل كامل. عائلتي ليست مسؤولة عن اختياراتي. أنا المسؤول. أرجو منحهم الخصوصية".

وفي مواجهة تداعيات القضية، أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بمحاولات استهداف هوانغ من جهات استخباراتية أجنبية، مؤكداً استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق.

وتشير التقارير إلى أن المرأة المعنية تُدعى أليس هوانغ، وتعمل في شركة سنغافورية تخضع لتدقيق أمريكي بشأن شبهات تتعلق بالالتفاف على قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ولم تثبت هذه الادعاءات حتى الآن.

أبناء هوانغ داخل الشركة.. وتعويضات تتجاوز 2.5 مليون دولار

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على عمل ابني جنسن هوانغ، ماديسون وسبنسر، داخل إنفيديا، حيث يشغلان منصبين إداريين في مجالي تسويق المنتجات وإدارة المنتجات، المرتبطين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة.

ووفقاً للأرقام الواردة في الإفصاحات المالية للشركة، بلغت تعويضاتهما الإجمالية خلال السنة المالية 2026 نحو 2.552 مليون دولار، موزعة بواقع 1.232 مليون دولار لماديسون، و1.32 مليون دولار لسبنسر.

وتوضح الشركة، بحسب الإفصاح المشار إليه، أن التعويضات حُددت وفق ممارساتها المعتمدة للموظفين ذوي المسؤوليات والمؤهلات المماثلة، وأن هوانغ لم يشارك في تحديدها.

وتضع هذه التطورات إنفيديا أمام تحدٍ يتعلق بالحفاظ على ثقة المستثمرين والموظفين، في وقت تتزايد فيه أهمية الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق المستقل في الادعاءات المتعلقة بالأمن القومي.