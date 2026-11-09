النفط ينخفض بعد استبعاد ترامب شن ضربات جديدة ضد إيران

انخفضت أسعار النفط في مستهل معاملات يوم الاثنين بعد أن صرح الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المستبعد جدا أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران طالما يجري ‌إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، وذلك على الرغم من ‌إعلان البلدين عن تعرض سفن ‌شحن لهجمات في مضيق ‌هرمز أو بالقرب منه.

وانخفض ‌سعر خام برنت 64 سنتا أو 0.64 ​بالمئة إلى ‌97.67 ​دولارا للبرميل بحلول الساعة ⁠1134 بتوقيت جرينتش، بينما نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط 35 ​سنتا ⁠أو ⁠0.40 بالمئة إلى 90.51 دولارا للبرميل.

وانخفض سعر خام برنت لفترة وجيزة ⁠بأكثر من دولار للبرميل.

وقال ترامب لشبكة سي. إن. إن. في مقابلة عبر الهاتف "الأمر يتوقف على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقا ‌قويا للغاية أم لا". وأضاف "الإجابة هي أنه ​من المستبعد جدا أن يكون ذلك ضروريا".