«كيا» تقترب من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي للمرة الأولى منذ 12 عاماً

تقترب شركة «كيا» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من تحقيق مستهدف مبيعاتها السنوي لعام 2026 للمرة الأولى منذ 12 عاماً، مدعومة بنمو الطلب على طرازاتها الجديدة وتوسع محفظة السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب طرح مركبات مصممة لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية المختلفة.

وأظهرت بيانات صناعية في كوريا الجنوبية، نقلتها وكالة أنباء «يونهاب»، أن إجمالي مبيعات «كيا» بلغ مليونين و769 ألفاً و954 سيارة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 7.4 % على أساس سنوي، إلى جانب زيادة المبيعات الخارجية بنسبة 4.5 %، ما يعكس تحسن أداء الشركة في سوقها المحلية والأسواق العالمية.

وبلغت المبيعات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى نحو 82.7 % من المستهدف السنوي للشركة، البالغ 3.35 ملايين سيارة خلال عام 2026. ووفقاً لمراقبين في القطاع، فإن استمرار الشركة في بيع أكثر من 291 ألف سيارة شهرياً خلال الشهرين المتبقيين من العام سيتيح لها بلوغ هدفها السنوي.

ويمثل تحقيق هذا المستهدف محطة مهمة لـ«كيا»، التي لم تتمكن من بلوغ أهدافها السنوية للمبيعات على مدار 11 عاماً منذ عام 2014، عندما تجاوزت مبيعاتها العالمية للمرة الأولى حاجز 3 ملايين سيارة منذ تأسيسها.

ويربط مراقبو القطاع الأداء القوي للشركة خلال العام الجاري بتوسيع تشكيلة طرازاتها الجديدة، وتطوير مركبات تتناسب مع اختلاف متطلبات الأسواق من حيث أنظمة الدفع، سواء التقليدية أم الهجينة أم الكهربائية.

ومنذ العام الماضي، أطلقت «كيا» مجموعة من الطرازات الجديدة، من بينها شاحنة البيك أب متوسطة الحجم «تاسمان»، إلى جانب سيارتين كهربائيتين بالكامل هما «كيا EV4» و«كيا EV5»، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها في فئات متنوعة من سوق السيارات العالمية.

وبرزت السوق الأمريكية بوصفها أحد محركات النمو الرئيسية للشركة، مع تسجيل مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة قفزة لافتة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت مبيعات هذه الفئة في الولايات المتحدة بنسبة 118 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 69 ألف سيارة، وهو ما أسهم في رفع الحصة السوقية لـ«كيا» في السوق الأمريكية إلى أكثر من 10 % للمرة الأولى.

ويعكس هذا الأداء استفادة الشركة من تنوع خيارات أنظمة الدفع التي توفرها، في وقت تتباين فيه وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بين الأسواق، وتتزايد فيه أهمية السيارات الهجينة بوصفها خياراً يجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود والاعتماد على تقنيات الدفع الكهربائي.