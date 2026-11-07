البنك المركزي الصيني يعزز مشترياته من الذهب

واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب في أكتوبر، في إطار عملياته التي بدأها قبل عامين، فيما تراجع المعدن النفيس بواقع حوالي 7% لينهي الشهر عند مستوى أقل من حاجز 4000 دولار للأونصة.

وطبقا لبيانات رسمية صدرت اليوم السبت، فقد ارتفع حجم حيازة السبائك لدى بنك الشعب الصيني بواقع 830 ألف أونصة في أكتوبر، أي حوالي 8ر25 طنا متريا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وهذا هو الشهر الـ24 على التوالي من عمليات الشراء، التي عززها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار الذهب، حيث بلغ إجمالي الكميات المضافة في الأشهر العشرة الأولى من العام، حوالي 129 طنا متريا.