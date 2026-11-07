تمويل بـ11 مليار دولار يرفع قيمة أوبن إيه آي إلى 1.25 تريليون دولار

ذكر ​مصدر مطلع أمس الجمعة أن ‌شركة ​أوبن إيه.آي أتمت صفقة تمويل جديدة بقيمة 11 مليار دولار، وهي الجزء الأول من جولة ⁠تمويل تقدر قيمة الشركة بنحو 1.25 تريليون دولار.

وقال مستثمران إن المبلغ الذي ‌تم جمعه حتى الآن لا يمثل سوى جزء ‌من الهدف الأصلي للشركة البالغ ‌30 مليار دولار، ‌في حين ‌انخفضت قيمة الشركة عن مستوى 1.5 ​تريليون دولار ‌الذي ​كانت تسعى إليه ⁠في البداية.

وتراجعت المعنويات تجاه شركات الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الماضي، إذ قدر بعض المستثمرين قيمة الطرح العام ‌الأولي المزمع لشركة أنثروبك المنافسة بنحو ​1.5 تريليون دولار، وهو أقل من التوقعات السابقة التي بلغت حوالي تريليوني دولار.