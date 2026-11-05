«هيلتون» تنتقل إلى ناسداك بـ 9600 فندق و1.4 مليون غرفة تحت الرمز HLT



احتفلت الشركة بقرع جرس افتتاح التداول.. ومحفظتها تضم أكثر من 9600 منشأة فندقية و1.4 مليون غرفة حول العالم.

دشّنت مجموعة «هيلتون» تداول أسهمها في بورصة ناسداك، اليوم الخميس، تحت الرمز HLT، بعد نقل إدراجها من بورصة نيويورك، واحتفلت بالمناسبة عبر قرع جرس افتتاح جلسة التداول في مقر ناسداك بساحة تايمز سكوير في نيويورك.

ويمثل الانتقال محطة جديدة في مسيرة المجموعة، التي تعد من كبرى شركات الضيافة العالمية، وتدير محفظة تضم 28 علامة فندقية وأكثر من 9600 منشأة، وما يزيد على 1.4 مليون غرفة في 144 دولة وإقليماً، في خطوة قالت الشركة إنها تعكس تطورها بوصفها مجموعة تركز على الابتكار والنمو وكفاءة رأس المال.

وكانت «هيلتون» قد أعلنت في 20 أكتوبر الماضي خطتها لنقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى ناسداك، مع الإبقاء على رمز التداول الحالي «HLT»، على أن يكون آخر أيام التداول في بورصة نيويورك في 4 نوفمبر، ويبدأ التداول في ناسداك مع افتتاح جلسة 5 نوفمبر. ولا يتطلب الانتقال أي إجراء من المساهمين.

وقال كريس ناسيتا، الرئيس التنفيذي لـ«هيلتون»، إن ناسداك تتوافق مع طموحات المجموعة للنمو، باعتبارها سوقاً تحظى بمكانة بارزة بين الشركات العالمية التي تقود الابتكار، مشيراً إلى أن نموذج أعمال الشركة القائم على الأصول الخفيفة، وعلاماتها التجارية ومنصاتها التجارية والتكنولوجية، يدعم مسارها في قطاع السفر والضيافة.

ومن جانبها، رحبت أدينا فريدمان، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لناسداك، بانضمام «هيلتون»، مشيدة بمكانة المجموعة وتاريخها في تقديم تجارب الضيافة للمسافرين حول العالم.

ويأتي الانتقال بعد مسيرة طويلة لـ«هيلتون» في بورصة نيويورك، إذ أصبحت في عام 1946 أول شركة فندقية تُدرج أسهمها في البورصة، قبل أن تعود إلى الأسواق المالية في عام 2013، عقب فترة من الملكية الخاصة تحت إدارة «بلاكستون».

ومنذ عودتها إلى الأسواق المالية، توسعت محفظة المجموعة من 10 علامات ونحو 4100 فندق في 90 دولة وإقليماً، إلى 28 علامة وأكثر من 9400 منشأة في 144 دولة وإقليماً، كما ارتفع عدد أعضاء برنامج الولاء «هيلتون أونرز» إلى أكثر من 260 مليون عضو.

وأكدت الشركة أن تغيير سوق الإدراج لا يترتب عليه تعديل في استراتيجيتها التشغيلية أو أولويات تخصيص رأس المال أو التزاماتها تجاه النزلاء والملاك والموظفين والمساهمين.