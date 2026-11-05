«ناسداك» يهبط 4.8 % مع موجة بيع لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

اتسعت خسائر الأسهم الأمريكية، خلال تعاملات الخميس، مع تعرض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لضغوط بيعية قوية، ما دفع مؤشر «ناسداك» المجمع إلى الهبوط بأكثر من 3 %، ليبدد جانباً من المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وانخفض «ناسداك» أثناء بداية التداولات بنسبة 4.79 % ، فيما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 3.16%، و«داو جونز» الصناعي بنسبة 2.05%، في انعكاس لاتساع الضغوط من قطاع التكنولوجيا إلى السوق الأوسع.

وكانت المؤشرات قد بدأت الجلسة بأداء متباين؛ إذ ارتفع «داو جونز» عند الافتتاح 330.63 نقطة، أو 0.62 %، إلى 53,686.75 نقطة، بينما انخفض «إس أند بي 500» بمقدار 12.86 نقطة، أو 0.17 %، إلى 7,675.76 نقطة، وتراجع «ناسداك» 198.95 نقطة، أو 0.77 %، إلى 25,537.57 نقطة.

وقادت شركات أشباه الموصلات موجة الهبوط، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 9 %، عقب توقعات أضعف من تقديرات السوق لمبيعات رقائق الهواتف الذكية، خلال الربع الرابع، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 7.1 %، تحت ضغط خسائر أسهم «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل».

وامتدت الضغوط إلى الشركات المرتبطة بتطوير وتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع السريع في هذه المنشآت، أو إبطاء وتيرة الموافقات والدعم اللازم للمشروعات الجديدة.

وتعكس هذه التحركات تحولاً في قراءة المستثمرين لنتائج الانتخابات؛ فبعدما دعمت حالة انحسار الضبابية السياسية موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، بدأ المستثمرون يقيّمون التداعيات المحتملة للسياسات الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الضخم على البنية التحتية الرقمية، كما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره الجمعة، في وقت لا تزال فيه توقعات التضخم، ومسار أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.