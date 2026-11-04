شركات الطيران الهندية تتطلع إلى «الاكتفاء الذاتي»

تتطلع شركات الطيران الهندية إلى تعزيز قدراتها، وتحقيق «الاكتفاء الذاتي» في تنفيذ عمليات الصيانة والإصلاح والترميم داخل البلاد، بينما توسع أساطيل طائراتها، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق هياكل الطائرات والمحركات والمكونات في الهند ثلاث مرات، ليصل إلى 5. 9 مليارات دولار أمريكي، بحلول عام 2035 في الهند، وهي واحدة من أسرع أسواق الطيران المدني نمواً في العالم، حسب وكالة «برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء».

وقال جيريمي يو، النائب الأول لرئيس شركة إير إنديا للهندسة والصيانة، إن الوضع الحالي أجبر الشركة على دراسة حجم أعمال عمليات الصيانة والإصلاح والترميم، التي يمكن تنفيذها داخلياً، وأكد أيضاً أنه يتعين بذل جهود واسعة لعمليات الصيانة والإصلاح والترميم للطائرات ذات البدن العريض.