تراجع أرباح «باري كاليبو» للشوكولاته 16 %

أعلنت شركة «باري كاليبو» السويسرية المصنعة للشوكولاته، الأربعاء، عن تراجع الأرباح نتيجة لانخفاض إيراداتها للسنة المالية بأكملها مقارنة بالعام السابق.

وعلاوة على ذلك أعلنت الشركة عن توقعاتها للسنة المالية 2026 - 2027 على افتراض أن سعر حبوب الكاكاو سوف يبلغ 4 آلاف جنيه استرليني (5382 دولاراً).

وانخفض صافي الأرباح 3. 16 % ليصل إلى 7. 157 مليون فرنك سويسري (193 مليون دولار) من 4. 188 مليون فرنك العام الماضي، وانخفض صافي الربح المتكرر 7. 13 % ليصل إلى 5. 215 مليون فرنك من 6. 249 مليون فرنك العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات 6. 17 % لتصل إلى 19. 12 مليار فرنك من 8. 14 مليار فرنك في العام السابق، ما يعكس انخفاض أسعار البيع المرتبط بحبوب الكاكاو على أساس سنوي.

وانخفض حجم المبيعات 7. 0 % لتصل إلى 2109866 طناً من 2125420 طناً قبل عام.

وبالنظر إلى العام بأكمله تتوقع شركة الكاكاو تحقيق نمو مبيعات يتراوح بين 1 % و3 %، ومن المتوقع أن يكون هذا النمو في النصف الأول من السنة المالية.