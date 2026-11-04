«بي إم دبليو» تحذر من تراجع الأرباح بفعل تكاليف إعادة الهيكلة

أعلنت شركة بي.إم.دبليو المصنعة للسيارات ​الفاخرة، الأربعاء، عن انخفاض 11 % في أرباحها ‌قبل الضرائب ​للربع الثالث، بعد ساعات من تحذيرها من أن تكاليف إعادة الهيكلة ستؤثر سلباً على النتائج في وقت لاحق من هذا العام، وستقضي تقريباً على هامشها التشغيلي الأساسي.

وأصدرت الشركة الألمانية تحذيرها الثاني بشأن الأرباح ⁠في أقل من خمسة أشهر، وأرجعت ذلك إلى تكاليف الربع الرابع المرتبطة ببرنامج إعادة الهيكلة، الذي يتضمن تسريح 8000 موظف في سوقها المحلي.

وبلغت أرباح الربع الثالث قبل الضرائب 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات ‌المحللين الواردة في إجماع تقدمه الشركة.

وتقلص هامش الربح ‌التشغيلي في قطاع السيارات الأساسي لشركة بي.إم.دبليو إلى ‌3.4 %، متجاوزاً توقعات المحللين ‌البالغة 3.1 %، لكنه انخفض مقارنة 5.2 في المئة المسجلة في العام السابق.

وتتوقع بي.إم.دبليو ​الآن هامشاً يتراوح ‌بين -0.5 % و0.5 % هذا ​العام. وأوضحت الشركة أنه ⁠باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة من المفترض أن يظل الهامش ضمن نطاق توقعاتها السابقة التي تزيد على 2.0 %.

وأعلنت الشركة ​أنها ⁠تخطط لتقليص ⁠الوظائف الإدارية بوتيرة أسرع في إطار حملة إعادة الهيكلة التي تنفذها.

وقال ميلان نيدليكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: «تستدعي التطورات الحالية في ⁠قطاعنا اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بسرعة، ولذلك سنعمل بشكل خاص على تكثيف وتسريع الإجراءات الهيكلية».

وانخفضت الإيرادات بنسبة 6 % لتصل إلى 30.4 مليار يورو في الربع الثالث، متأثرة بانخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تكافح شركات صناعة السيارات الغربية لمواكبة المنافسين المحليين ​ذوي التكلفة الأقل.

وانخفضت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين 22 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وقالت الشركة، إن هذا يتماشى مع التراجع الأوسع نطاقاً في سوق السيارات ​المحلية.