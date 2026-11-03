الهند توافق على استحواذ «كوتاك ماهيندرا» على أعمال «دويتشه بنك» للأفراد

وافقت هيئة المنافسة الهندية على استحواذ بنك «كوتاك ماهيندرا» على أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«دويتشه بنك» في الهند، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه البنك الهندي، في خطوة تندرج ضمن توجه المؤسسة الألمانية لإعادة ترتيب أعمالها وتبسيط هيكلها التشغيلي.

وقالت لجنة المنافسة الهندية، الثلاثاء، إنها منحت موافقتها على الصفقة التي أعلن عنها «دويتشه بنك» في يونيو الماضي، بما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات انتقال الأنشطة المشمولة بالاتفاق إلى «كوتاك ماهيندرا».

وكان «دويتشه بنك» قد أعلن في يونيو عزمه بيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الهند إلى البنك المحلي، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف التركيز على الأنشطة الأساسية، وتبسيط العمليات، وإعادة توظيف رأس المال في المجالات التي يرى البنك أنها توفر فرصاً أفضل للنمو والعائد.

وتعزز الصفقة موقع «كوتاك ماهيندرا» في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إضافة أنشطة وقاعدة عملاء إلى عملياته المحلية، فيما تتيح لـ«دويتشه بنك» تقليص نطاق أعماله في هذا القطاع داخل الهند وتوجيه موارده إلى أولوياته الاستراتيجية الأخرى.

وتأتي الخطوة في ظل منافسة قوية يشهدها القطاع المصرفي الهندي، حيث تتمتع المؤسسات المحلية بانتشار واسع وقدرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء، بينما تواجه البنوك الأجنبية تحديات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية وشدة المنافسة، رغم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات المرتفعة والطلب على خدمات إدارة الثروات.

وتعكس الصفقة اتجاهاً لدى بعض البنوك العالمية نحو مراجعة نطاق حضورها في الأسواق الخارجية، والتركيز على الأنشطة التي تتوافق مع استراتيجياتها وعوائدها المستهدفة، في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية المحلية إلى تعزيز حصتها في سوق الخدمات المالية الهندية.