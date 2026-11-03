النفط يتراجع 3.3 % بعد تصريحات ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي تقديم المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بحلول نهاية العام، في وقت ظلت فيه التطورات العسكرية والدبلوماسية المرتبطة بالحرب مع إيران عاملاً رئيسياً في توجيه تحركات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، 3.45 دولارات أو 3.3 % إلى 101.32 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت 107 دولارات في وقت سابق من الجلسة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 8 أكتوبر. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.16 دولار أو 2.2 % إلى 94.30 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز»: إن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أن الاتفاق يتعلق بالدعم السنوي البالغ 4 مليارات دولار.

وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً في وقت سابق، عقب تصريحات مسؤول إيراني أفاد فيها بأن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بالتزامن مع ضربة أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات النفطية.

وجاء التراجع بعد هبوط تجاوز 7 % في أسعار الخامين القياسيين خلال جلسة الاثنين، مع تنامي الآمال بإمكان التوصل إلى تسوية للصراع، عقب محادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان ملتزمتين بجهود الوساطة، وإن الطرفين يراجعان مقترحات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتقليص الخلافات، مشيراً إلى إحراز تقدم في المحادثات.

وفي مذكرة، رأى بنك «آي إن جي» أن مؤشرات التقدم في مفاوضات السلام قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، لكنه حذر من أن افتراض زوال مخاطر التصعيد لا يزال سابقاً لأوانه.

وتتزامن تحركات النفط مع فتح مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وسط بروز الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود ضمن القضايا التي تشغل الناخبين. وكان خام برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى في ستة أشهر، مدعوماً بمخاوف من تجدد التصعيد بعد الانتخابات.

وفي تطور آخر، أعلن حاكم مدينة ياروسلافل الروسية تعرض مصفاة نفط لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وفي المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بشن هجمات ليلية واسعة استهدفت منشآت للطاقة في عدد من المناطق الأوكرانية.

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي، يومي 10 و11 نوفمبر، محادثات تجمع وفوداً من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا لبحث إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الصراع وجهود خفض التصعيد.