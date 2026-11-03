اعتقال رئيس بورصة إسطنبول بتهم رشوة بعد انهيار صناديق استثمار



ألقت السلطات التركية القبض على كوركماز إرغون، الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول، بتهم تتعلق بالرشوة، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول الرسمية يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق آخذ في الاتساع بشأن أزمة صناديق الاستثمار في تركيا.

احتُجز إرغون لاستجوابه في 31 أكتوبر. ولم يتضمن تقرير وكالة الأناضول، الذي استند إلى تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول، أي تعليق من إرغون. وقال متحدث باسم بورصة إسطنبول إن البورصة ستصدر تعليقاً في وقت لاحق.

في الأول من نوفمبر، أعفى مجلس البورصة إرغون فعلياً من مهامه وعيّن محله نائب الرئيس التنفيذي، أتيلا توريلي، قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي، وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للبورصة.

إرغون هو أرفع مسؤول بين المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم إلى الآن في قضية الصناديق التي طالت مديري الصناديق والشركات المدرجة في البورصة وحتى الساسة والشخصيات البارزة عبر المؤسسات المالية والجهات التنظيمية في تركيا.

يتركز التحقيق على مزاعم التلاعب بصناديق الاستثمار والأسهم، ويأتي عقب انهيار عدة صناديق في سبتمبر، ما تسبب في خسائر حادة للأسهم التركية، وأثر على نحو نصف مليون مستثمر.

واستقال يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لبنك التسوية والحفظ «إسطنبول تاكاس في ساكلاما بنكاسي» (Istanbul Takas ve Saklama Bankasi AS)، بعدما استجوبه ممثلو الادعاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت به «بلومبرغ» يوم الاثنين.

أمرت السلطات أيضاً باحتجاز أربعة مسؤولين سابقين في مجلس أسواق رأس المال، ومسؤول في الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي، ومسؤول تنفيذي في شركة «تيرا القابضة» (Tera Holding)، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول يوم الثلاثاء.