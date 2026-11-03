النفط يرتفع عقب قصف أمريكا لجزيرة قشم الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء ​عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة شنت هجوما على جزيرة قشم ‌الإيرانية، مما أثار مخاوف ​من تصعيد الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر واضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 105.25 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.5 ⁠بالمئة ليصل إلى 96.93 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الاثنين 104.77 دولارات للبرميل، بانخفاض 8.66 دولارات أو 7.63 بالمئة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة قصفت جزيرة ‌قشم الإيرانية. ووصف بعض المسؤولين هذه الهجمات بأنها ذات طابع دفاعي تهدف إلى منع إيران من القدرة على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر، ‌كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "أضاف هذا التقرير درجة من ‌علاوة المخاطر إلى سعر النفط. ففي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق ‌في تقييم مسار أكثر دبلوماسية، ‌أدى هذا التذكير بالأنشطة العسكرية المستمرة إلى قلب النبرة".