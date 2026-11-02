تراجع أرباح «رايان إير» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة «رايان إير هولدينجز» الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة، الاثنين، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الشركة إن التراجع جاء نتيجة تراجع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع تكاليف الوقود، رغم زيادة الإيرادات بفضل نمو حركة الركاب.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، ذكرت الشركة أنه من السابق لأوانه تقديم تقديرات دقيقة للأرباح للسنة المالية 2027.

ومن المتوقع أن تنمو حركة الركاب خلال العام الجديد بنسبة 3% لتصل إلى 214 مليون راكب.

كما أعلنت الشركة عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 800 مليون يورو (890 مليون دولار)، من المقرر أن يبدأ في فبراير2027 ويستمر لنحو 10 أشهر.

وتراجعت أرباح شركة الطيران، العائدة للمساهمين في الشركة الأم، بنسبة 6% لتصل إلى 1.61 مليار يورو خلال الربع الثاني، مقارنة بـ1.72 مليار يورو في الربع نفسه من العام الماضي.

وتراجعت ربحية السهم الواحد بنسبة 4% لتصل إلى 1.5392 يورو، مقارنة بـ 1.6086 يورو قبل عام.

وتعتزم الشركة تنفيذ خطة واسعة لخفض التكاليف على مستوى عملياتها، للمساعدة في تعويض زيادة قدرها مليارا يورو (2.2 مليار دولار) في نفقات الوقود خلال عام 2027، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وتأثيره سلباً على إقبال المستهلكين على حجز الرحلات الجوية.

وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستراجع اتفاقياتها مع المطارات، وتدرس خفض أعداد أفراد أطقم العمل على متن الطائرات، فضلاً عن احتمال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض النفقات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال المدير المالي للشركة، نيل سوراهان، في مقابلة، إن «كل الخيارات مطروحة، كما نقول، سواء تعلق الأمر بتجميد الأجور أو بمجالات أخرى».

وأضاف سوراهان: «نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وقد يستمر ذلك لمدة 12 شهراً، لذا يتعين علينا تشديد إجراءات ضبط النفقات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».