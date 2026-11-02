الذهب يستعيد مكاسبه ويرتفع 2.1 % مع تراجع أسعار النفط



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 %، خلال تعاملات اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوياتها في عام، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 %، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وقلص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، فيما يترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة غداً الثلاثاء.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 % إلى 3957.19 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى جلسة الجمعة منخفضاً 3.6 %، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.77 % إلى 3967.40 دولاراً للأوقية.

وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 6 %، وسط محادثات بين إيران وقطر لليوم الثالث على التوالي، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأسهم انخفاض الخام في تهدئة المخاوف التضخمية، ما عزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في «زانر ميتالز»، إن تراجع النفط وفر قدراً من الارتياح للأسواق بشأن التضخم، مشيراً إلى أن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر لا تزال قائمة، وإن كانت احتمالات ذلك قد تراجعت قليلاً خلال الجلسات الأخيرة. وأضاف أن أداء الدولار قدّم دعماً إضافياً للمعدن النفيس.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تبلغ توقعات المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر 77 %، مقارنة بـ80 % قبل أسبوع.

وتتجه أنظار الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتقييم انعكاساتها المحتملة على السياسة المالية ومعنويات المستثمرين.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.7 % إلى 50.91 دولاراً للأوقية، بعدما هبطت في الجلسة السابقة دون مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر 2025. وصعد البلاتين 1.9 % إلى 1457.96 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 976.13 دولاراً للأوقية.