النفط يستقر وسط ترقب لاجتماع أوبك+

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين اجتماع كبار المنتجين هذا الأسبوع الذي سيحدد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.

وزاد خام برنت سنتاً واحداً مسجلا 67.12 دولاراً للبرميل في الساعة 0124 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 65.40 دولاراً للبرميل.

وقال محللون إن توقعات الطلب تلقت دفعة أمس الثلاثاء بعد مسح للقطاع الخاص أظهر توسع نشاط المصانع في يونيو بالصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

ومنذ وقف إيران وإسرائيل هجماتهما المتبادلة في أعقاب صراع استمر 12 يوماً، جرى تداول برنت بين 69.04 و66.34 دولاراً منذ 25 يونيو، مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "يبدو أن أسعار النفط في نطاق ضيق حيث شهدنا انخفاضاً في المخاطر الجيوسياسية والتوتر بشأن ما قد تفعله أوبك فيما يتعلق بزيادة الإنتاج".

وظل تحرك الأسعار محدوداً وسط توقعات بأن يزيد تحالف أوبك+ إنتاجه من النفط الخام لشهر أغسطس بمقدار مماثل للزيادات الكبيرة المتفق عليها في مايو، ويونيو حزيران، ويوليو.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي إن التحالف يخطط لزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً الشهر المقبل عندما تجتمع في السادس من يوليو.

وترى السوق بالفعل نتائج الزيادات السابقة لأوبك+ مع قيام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، برفع الشحنات في يونيو بمقدار 450 ألف برميل يومياً عن مايو، وفقا لبيانات كبلر، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 680 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي، إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس ستشكل التوقعات حول عمق وتوقيت خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في النصف الثاني من هذا العام.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الذي سيعزز بدوره الطلب على الخام.

كما يراقب المستثمرون أيضاً المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو، وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي.