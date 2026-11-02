التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية يرتفع 4.1% خلال سبتمبر

ارتفعت قيمة معاملات التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة في مشتريات السيارات والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب نمو الإنفاق على توصيل الطعام ومستحضرات التجميل، وفق بيانات حكومية صدرت الاثنين.

وبلغت قيمة معاملات التسوق الإلكتروني 24.97 تريليون وون (نحو 18.7 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قدرها 975.8 مليار وون مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب وزارة البيانات والإحصاء، وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسجل الإنفاق على السيارات والمنتجات ذات الصلة أكبر معدلات النمو بين فئات الإنفاق الرئيسية، مرتفعاً بنسبة 30.9% على أساس سنوي إلى 1.27 تريليون وون، في مؤشر على تنامي الطلب على شراء هذه المنتجات عبر المنصات الرقمية.

كما زاد الإنفاق على مستحضرات التجميل بنسبة 12.2% ليصل إلى 1.29 تريليون وون، فيما ارتفعت معاملات خدمات توصيل الطعام بنسبة 4% إلى 3.78 تريليونات وون.

وعلى صعيد قنوات الشراء، بلغت قيمة المشتريات المنفذة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة 19.08 تريليون وون، بنمو سنوي قدره 5.4%. واستحوذت هذه المشتريات على 76.4% من إجمالي معاملات التسوق الإلكتروني، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار اتساع الاعتماد على الأجهزة المحمولة في أنشطة التجارة الإلكترونية.