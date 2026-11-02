أنثروبيك تخطط لبيع أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار لمستثمرين يابانيين

أظهرت وثيقة ‌اليوم الاثنين ​أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستبيع أسهما بقيمة تصل إلى 552.9 مليار ين (3.5 مليارات ⁠دولار) في اليابان، في إطار طرحها العام في الولايات المتحدة.

ذكرت ‌الوثيقة أن الأسهم الجديدة التي سيتم ‌إصدارها للمستثمرين اليابانيين ستُستخدم لتمويل ‌النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية.

و‌لم تشر ‌الوثيقة إلى مقدار أو قيمة ​الاكتتاب العام ‌الأولي. ووفقا ​لما أوردته ⁠رويترز فإن بعض المستثمرين تحدثوا عن تقييم للشركة ​يبلغ ⁠حوالي ⁠1.5 تريليون دولار.

وخلال الاكتتاب العام ⁠الأولي لشركة سبيس إكس في يونيو ح، والذي كان الأكبر في العالم على الإطلاق، حصل ‌المستثمرون اليابانيون على أسهم بقيمة 2.2 ​مليار دولار من إجمالي 75 مليار دولار تم جمعها.