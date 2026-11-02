أنثروبيك تخطط لبيع أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار لمستثمرين يابانيين

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستبيع أسهما بقيمة تصل إلى 552.9 مليار ين (3.5 مليارات دولار) في اليابان، في إطار طرحها العام في الولايات المتحدة.
ذكرت الوثيقة أن الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها للمستثمرين اليابانيين ستُستخدم لتمويل النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
ولم تشر الوثيقة إلى مقدار أو قيمة الاكتتاب العام الأولي. ووفقا لما أوردته رويترز فإن بعض المستثمرين تحدثوا عن تقييم للشركة يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار.
وخلال الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس في يونيو ح، والذي كان الأكبر في العالم على الإطلاق، حصل المستثمرون اليابانيون على أسهم بقيمة 2.2 مليار دولار من إجمالي 75 مليار دولار تم جمعها.