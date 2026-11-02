جولدمان ساكس يتوقع صعود خام برنت إلى 140 دولاراً

رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط يوم أمس ​الأحد بسبب ارتفاع مخاطر الإمدادات، وقال إن سعر خام برنت ‌قد يرتفع ​إلى 140 دولارا للبرميل في 2027.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر إلى 105 دولارات ⁠للبرميل من 90 دولارا، كما رفع توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94 دولارا من 81 دولارا.

رفع جولدمان ساكس أيضا توقعاته لمتوسط الأسعار في 2027 إلى 88 ‌دولارا للبرميل لخام برنت، من 80 دولارا في السابق، وإلى 78 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، من 73 دولارا.

توقع البنك ‌في سيناريو صعود الأسعار أن يصل برنت إلى ‌140 دولارا للبرميل وأن يبلغ متوسطه نحو 130 دولارا في ‌2027.

قال ​جولدمان ساكس إنه ‌يتوقع أن ترفع ​الأسواق علاوة المخاطر، بما يعكس مخاطر ⁠تراجع إمدادات الشرق الأوسط، وطول أمد صدمات إمدادات النفط الكبرى السابقة، ورأي كثير من المشاركين في السوق بأن تحقيق انفراجة دبلوماسية دائمة ​سيكون ⁠صعبا.

وأكد البنك ⁠في مذكرة "تكثيف الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية، وعلاوة المخاطر الأكثر استمرارا، تظل المحفزات الرئيسية لاحتمال ارتفاع الأسعار".

و⁠انخفض خام برنت بأكثر من واحد بالمئة إلى 111.84 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، بعد أن أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف الدفع نحو اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

لكن برنت أنهى أكتوبر عند أعلى مستوياته في ستة أشهر، وسط مخاوف من أن الصراع بين الولايات ​المتحدة وإيران قد يتصاعد مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم غد الثلاثاء.