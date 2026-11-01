بينانس تستعد لاستئناف السحب بعد تغطية 95% من العملات المسروقة

أكدت بينانس، ​أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في ‌العالم، ​أنها ستستأنف عمليات السحب على مراحل بعد تغطية 95 بالمئة من رموز بقيمة 6.3 مليارات دولار سرقت من منصتها في أكبر عملية سطو ⁠رقمي في العالم، والتي ربطها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بكوريا الشمالية.

وقالت بينانس إن المرحلة الأولى ستبدأ بين ‌الساعة 0600 والساعة 0900 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، وستشمل بتكوين وإيثر وبي.إن.بي وسولانا ‌وإكس.آر.بي ودوجكوين ورموزا أخرى.

وأضافت بينانس ‌في منشور على منصة إكس ‌في وقت متأخر ‌من يوم السبت أن الخمسة بالمئة المتبقية من الرموز ​المسروقة تتكون ‌من ​أصول أقل سيولة وقد يستغرق ⁠توفيرها بالكميات المطلوبة وقتا أطول.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يوم السبت ​إن ⁠الوحدة الكورية ⁠الشمالية المدعومة من الدولة والمعروفة باسم تريدر تريتور مسؤولة عن الهجوم.

ونفت بيونغ يانغ لسنوات ⁠استخدام وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة في التجسس والسرقة المالية وجني الإيرادات. ولم ترد بعثتها في جنيف وسفارتها في الصين على طلبات للتعليق.

وأضاف المكتب ‌في بيان أن جهات إنفاذ القانون رصدت أعضاء ​من الوحدة وهم يحولون الأصول المسروقة إلى عملة إيثر المشفرة، متوقعا "مزيدا من عمليات غسل" الأصول باستخدام تكنولوجيا ​مرتبطة بذلك.