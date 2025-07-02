عندما يفوح العطر بالسياسة.. ترامب يُطلق خط عطور وسط عاصفة من الانتقادات

عندما تختلط العطور بالسياسة، تفوح منها رائحة تزكم أنوف المعارضين، وتزكي قلوب المحبين، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاً من العطور، تنبعث من الأسماء التي تغلف الزجاجات الفاخرة شخصية ترامب التي تمثل القوة والتحدي، وتثير في نفوس منتقديه السخط، خاصة وأن الملايين من الأمريكيين على وشك فقدان رعايتهم الصحية بفضل ترامب.

تشمل المنتجات عطري "Fight Fight Fight" و"Victory 47" للرجال وعطري "Fight Fight Fight" و"Victory 47" للنساء، يتم الترويج للعطور، التي وصفت بأنها "صرخة حاشدة في زجاجة"، باعتبارها منتجات فاخرة محدودة الإصدار مبنية حول صورة ترامب وإرثه وفق مجلة "نيوز ويك".

ويمثل الإصدار، الذي تم تأكيده في إعلان المنتج وتم نشره في منشور للرئيس على منصته تروث سوشيال، أحدث سلسلة من البضائع ذات العلامات التجارية المقدمة تحت اسم ترامب.

أسعار المنتجات

العطور متاحة للشراء الفوري، بسعر 249 دولاراً أمريكياً للزجاجة الواحدة لإصدارات "فيكتوري 47". ووفقًا للموقع الإلكتروني، تُجسّد هذه المنتجات قيم الصمود والنصر والقوة والثقة، مع عبوات تحمل صورة الرئيس وإيماءات رمزية، مثل قبضة اليد المرفوعة أو التمثال الذهبي.

فايت فايت فايت - كولونيا للرجال

يُقال إن هذا العطر، الذي يُصنّفه الموقع الإلكتروني "للوطنيين الذين لا يتراجعون أبداً"، يُقدّم "نفحات غنية وقوية". وتشير مراجعات نقاد العطور وتعليقات المستخدمين على موقع Fragrantica إلى نفحات الهيل وإبرة الراعي ونفحات الفوجير، بالإضافة إلى طابع خشبي وتوابلي وعطريّ عام.

عطر فايت فايت فايت للنساء

يُوصف العطر الشقيق على الموقع الرسمي بأنه "مُمكّن"، وهو مُصمم للنساء "اللاتي يُجسدن القوة والرشاقة، مثل شخصية الرئيس ترامب"، يُذكر أن العطر، الذي يأتي في زجاجة بيضاء وذهبية، "يمزج بين نفحات زهرية رقيقة ونفحة حمضية بنتيجة نهائية أنيقة"، وفقًا للموقع.

فيكتوري 47 - عطر ترامب للرجال

هذا العطر ذو الإصدار المحدود مُصمم كقطعة تذكارية تُخلّد ذكرى "انتصار ترامب التاريخي وتنصيبه رئيساً سابعاً وأربعين". يُقال إن العطر يمزج بين "نفحات رجولية غنية ولمسات نهائية راقية تدوم طويلًا". يأتي العطر في زجاجة مصممة على شكل تمثال ذهبي لترامب.

فيكتوري 47 - عطر ترامب للنساء

يأتي عطر فيكتوري 47 في زجاجة ذهبية وردية، ويعد بتجسيد "الثقة والجمال والإصرار الذي لا يُقهر"، يُوصف العطر بأنه "راقٍ وأنثوي برقة".

عطر دونالد ترامب متاح للبيع

كشف الرئيس دونالد ترامب عن مجموعة جديدة من العطور للرجال والنساء.

كتب الرئيس دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال" يوم الاثنين : "عطور ترامب هنا. يُطلق عليها اسم "فيكتوري 45-47" لأنها تُعبّر عن الفوز والقوة والنجاح - للرجال والنساء. ... استمتع، واستمتع، واستمر في الفوز!"

انتقادات حادة

وعلق السيناتور مارك وارنر، الديمقراطي من ولاية فرجينيا، على موقع " إكس" : "أمر لا يُصدق. بينما يُجري حزبه تصويتاً مُستمراً لسحب التأمين الصحي من ملايين الأشخاص، يُروّج ترامب لعطره. أراهن أن رائحته تُشبه رائحة مشروع القانون بأكمله - هراء".

أما النائب بريندان بويل، وهو ديمقراطي من بنسلفانيا، فدون : "ملايين الأمريكيين على وشك فقدان رعايتهم الصحية بفضل ترامب وعملائه الجمهوريين، وما الذي يركز عليه رئيسنا؟ بيع عطره الرديء لزيادة ثروته. يا له من إحراج!".

الشحن لجميع أمريكا

عطور ترامب متاحة للشراء عبر موقع GetTrumpFragrances.com، مع إمكانية الشحن إلى جميع أنحاء أمريكا. وكما هو الحال مع مشاريع ترامب الأخرى ، أثارت هذه العطور بالفعل مخاوف بشأن الرئيس الحالي. ومع الترويج للمنتجات على أنها مقتنيات فاخرة، من المتوقع تلقي المزيد من ردود الفعل من المؤيدين والمنتقدين.