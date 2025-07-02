ارتفاع الدولار أمام اليوان الصيني

ارتفع الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعه بشدة أمس في السوق الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 1546ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 12 بيب، عن مستواه أمس وكان 1534ر7 يوان لكل دولار بعد انخفاضه أمس 52 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.