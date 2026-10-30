شركة تي.آر.إم ​لابس تتهم كوريا الشمالية باختراق بينانس

أكدت ‌شركة تي.آر.إم ​لابس المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة أن متسللين إلكترونيين من ⁠كوريا الشمالية هم وراء عملية سرقة أصول ‌رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار من ‌منصة بينانس.

وذكرت تي.آر.إم لابس في ‌منشور على ‌مدونتها على ‌موقعها الإلكتروني "قام أحد المهاجمين بسحب ​ما ‌يقارب ​6.36 مليارات ⁠دولار من محافظ بينانس.. وجرت معظم ​العملية ⁠في ⁠غضون 20 دقيقة تقريبا".

وأضافت الشركة "تنسب ⁠تي.آر.إم هذا الهجوم إلى تريدر تريدتور، وحدة النخبة في القرصنة الإلكترونية ‌التابعة لكوريا الشمالية، استنادا إلى معلومات استخباراتية ​قوية داخل السلسلة وخارجها. ونعلن هذا الاستنتاج بثقة عالية".