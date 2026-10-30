شركة تي.آر.إم ​لابس تتهم كوريا الشمالية باختراق بينانس

أكدت شركة تي.آر.إم لابس المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة أن متسللين إلكترونيين من كوريا الشمالية هم وراء عملية سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس.
وذكرت تي.آر.إم لابس في منشور على مدونتها على موقعها الإلكتروني "قام أحد المهاجمين بسحب ما يقارب 6.36 مليارات دولار من محافظ بينانس.. وجرت معظم العملية في غضون 20 دقيقة تقريبا".
وأضافت الشركة "تنسب تي.آر.إم هذا الهجوم إلى تريدر تريدتور، وحدة النخبة في القرصنة الإلكترونية التابعة لكوريا الشمالية، استنادا إلى معلومات استخباراتية قوية داخل السلسلة وخارجها. ونعلن هذا الاستنتاج بثقة عالية".