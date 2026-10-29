«باوندلاند» البريطانية تطلب الحماية من الدائنين وسط مساعٍ لإنقاذ الشركة



تقدمت سلسلة متاجر الخصومات البريطانية «باوندلاند» (Poundland)، الخميس، بإخطار إلى المحكمة العليا البريطانية تعتزم بموجبه تعيين مسؤولين لإدارة أعمالها، في خطوة تمنح الشركة حماية قانونية مؤقتة من إجراءات الدائنين، بينما تسعى للتوصل إلى صفقة إنقاذ.

ويمنح الإخطار الشركة مهلة حماية مدتها 10 أيام عمل من تحركات الدائنين، بما يتيح لها مواصلة البحث عن مشترٍ أو اتفاق لإعادة هيكلة أعمالها في ظل صعوبات مالية متزايدة.

وقال باري ويليامز، العضو المنتدب لـ«باوندلاند»، إنه لم يكن من الممكن التوصل إلى عرض مقبول لشراء الشركة بأكملها، لكنه أشار إلى أن «عدداً من شركات التجزئة الراسخة» قدم عروضاً رسمية للاستحواذ على جزء كبير من أعمالها.

وكانت شركة الاستثمار الأمريكية «غوردون براذرز» قد طرحت «باوندلاند» للبيع في أغسطس، بعد أقل من عام على شرائها من مجموعة «بيبكو» المدرجة في وارسو مقابل مبلغ رمزي.

تدير «باوندلاند» أكثر من 600 متجر، تشمل متاجر سلسلة «ديلز» في أيرلندا، ويعمل لديها أكثر من 10 آلاف موظف. كما تمتلك مركزاً للتوزيع في دائرة ماكيرفيلد الانتخابية شمال غرب إنجلترا.

وتأسست الشركة عام 1990، واشتهرت ببيع جميع منتجاتها بسعر موحد يبلغ جنيهاً إسترلينياً واحداً، قبل أن تتخلى عن هذه السياسة منذ سنوات مع تغير نموذج أعمالها.

منافسة متزايدة في سوق الخصومات البريطانية

واجهت «باوندلاند» خلال السنوات الأخيرة منافسة قوية من متاجر السوبرماركت التقليدية، وسلاسل الخصومات «ألدي» و«ليدل»، إلى جانب شركات مثل «بي آند إم».

وتأتي أزمتها في سياق الضغوط التي يشهدها قطاع التجزئة منخفض الأسعار في بريطانيا، بعدما انهارت سلسلة متاجر «ويلكو» المنافسة عام 2023.

ومن شأن مهلة الحماية القانونية أن تمنح «باوندلاند» وقتاً إضافياً لاستكشاف خيارات البيع أو إعادة الهيكلة، وسط استمرار البحث عن عرض يتيح الحفاظ على جزء من أعمال الشركة ووظائفها.