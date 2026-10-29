الذهب يتراجع مع تقييم الأسواق لمؤشرات أسعار الفائدة بأمريكا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعزيز استمرار الضغوط ‌التضخمية ​توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك وسط ترقب لبيانات التضخم بأمريكا.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4035.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 4047.10 دولاراً. ويتجه الذهب لتسجيل تراجع شهري للشهر الثاني على التوالي.

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، كما ‌كان متوقعاً، واختار تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات ‌حول التضخم، ما يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة ‌في ديسمبر قائماً.

وقال هان تان، كبير محللي ​الأسواق لدى بايبت «قد ‌يتراجع الذهب مرة ​أخرى إلى مستويات أقل من ⁠4000 دولار إذا تجاوزت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي توقعات السوق، ما يمهد الطريق بشكل أكبر لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر».

ووفقاً لأداة فيد ووتش ​التابعة ⁠لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً ⁠نسبته 90% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته بالنسبة للمستثمرين.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجّه رسالة إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في محاولة لإحياء مفاوضات تهدف لإنهاء الحرب. ‌وأدت هذه الأنباء إلى تراجع أسعار النفط.

وهبطت الفضة ​في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 52.9341 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.9 % إلى 1493.71 دولاراً، ونزل البلاديوم 1 % إلى 1000.91 دولار.

وتتجه هذه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.