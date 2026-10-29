النفط ينخفض وسط آمال احتواء توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مبددة بعض مكاسب ​الجلسة الماضية، إذ خففت الآمال في إجراء محادثات من حدة المخاوف المتجددة إزاء اضطراب إمدادات ‌الشرق الأوسط جراء ​تصاعد الصراع في المنطقة.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، أو 0.7 %، إلى 114.47 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.1 %، إلى 101.65 دولار.

وفي الجلسة الماضية، صعد خام برنت 1.3 % وخام غرب تكساس الوسيط 3 %.

وقال يوكي تاكاشيما خبير الاقتصاد لدى نومورا للأوراق المالية «تسود ضغوط البيع وسط توقعات باستئناف محادثات السلام.. ومع هذا، لا يزال الانخفاض محدوداً».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقابل توقعات المحللين بزيادة المخزونات 15 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز، لكن مخزونات البنزين ارتفعت 3.9 ملايين ​برميل، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها 0.9 مليون ‌برميل.