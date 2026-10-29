«دي بي ورلد» تفتتح مركزاً لوجستياً للسلع الاستهلاكية في إيطاليا

وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في السوق الأوروبية بافتتاح أول مركز لها للخدمات اللوجستية للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في إيطاليا، على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع بالقرب من مدينة بولونيا، وبطاقة تخزينية تصل إلى نحو 30 ألف منصة تحميل، في خطوة تعزز قدراتها على توفير حلول متكاملة لسلاسل الإمداد، وتلبية احتياجات قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية.

ويقع المركز الجديد في منطقة كاستل سان بيترو تيرمي، ويضم مرافق تخزين متعددة العملاء مجهزة بأنظمة للتحكم في درجات الحرارة، إلى جانب بنية تشغيلية تتيح تقديم خدمات التخزين والنقل وإدارة المخزون وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

ويأتي افتتاح المنشأة ضمن استراتيجية «دي بي ورلد» لتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية في إيطاليا، إحدى الأسواق الاستهلاكية والصناعية الرئيسية في أوروبا، وتعزيز قدرتها على إدارة مختلف مراحل سلسلة الإمداد، من تخزين المنتجات وتجهيز الطلبات إلى النقل والتوزيع، بما يمنح الشركات حلولاً أكثر تكاملاً ومرونة في الوصول إلى الأسواق.

شراكة استراتيجية

أُنشئ المركز الجديد من خلال شراكة استراتيجية مع شركة «ألتشي نيرو» الإيطالية المتخصصة في المنتجات الغذائية العضوية، التي تمثل العميل الرئيسي للمنشأة. وتتولى «دي بي ورلد» إدارة جوانب رئيسية من عمليات الشركة اللوجستية، تشمل التخزين وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية والنقل، بما يدعم كفاءة عملياتها اليومية ويتيح لها التركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها.

وتعكس الشراكة توجهاً متزايداً لدى الشركات نحو الاستعانة بمزودي الخدمات اللوجستية المتخصصين لإدارة عمليات التخزين والتوزيع، والاستفادة من البنية التشغيلية والتقنية المتكاملة، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مستويات دقيقة من إدارة المخزون ومناولة المنتجات.

مرافق متخصصة

وتتراوح درجات الحرارة في مرافق التخزين بالمركز بين 18 و20 درجة مئوية، مع تجهيزات للتعامل مع المنتجات العضوية وأنظمة تقنية متكاملة لإدارة العمليات اللوجستية. وتتيح هذه الإمكانات خدمة مجموعة متنوعة من الشركات، بما فيها العلامات التجارية المتخصصة في الأغذية العضوية والمنتجات الفاخرة، إلى جانب الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.

وتبلغ الطاقة التخزينية للمنشأة نحو 30 ألف منصة تحميل، مع إمكانية استيعاب عملاء إضافيين. كما يوفر موقعها بالقرب من بولونيا اتصالاً بالسوق الإيطالية وممرات النقل الرئيسية في أوروبا، ما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم التوسع في الخدمات اللوجستية التعاقدية.

ويضيف المركز طاقة تشغيلية جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» في إيطاليا وأوروبا، في وقت تتجه فيه الشركات إلى تطوير سلاسل إمداد أكثر تكاملاً ومرونة، تجمع بين التخزين والنقل والتوزيع وتنفيذ الطلبات ضمن منظومة واحدة.

ومن شأن هذا النموذج أن يساعد الشركات على تحسين إدارة المخزون وتسريع تلبية الطلبات وتوسيع نطاق التوزيع، مع الاستفادة من الخبرات اللوجستية والبنية التحتية المتخصصة التي توفرها المجموعة في الأسواق الأوروبية.