تركيا تلغي ترخيص شركة وساطة وسط أزمة الصناديق الاستثمارية



ألغت السلطات التركية المعنية بالأسواق ترخيص شركة «تيرا ياتيريم منقول ديغيرلر» (Tera Yatirim Menkul Degerler)، وعلّقت التداول على سهمها، في إطار مواصلة تفكيك شركة الوساطة المتورطة في أزمة الصناديق الاستثمارية التي تشهدها البلاد.

كما وجّه مجلس أسواق المال أيضاً بتصفية الشركة تدريجياً بسبب «تدهور وضعها المالي»، وفقاً لبيان نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. أوقفت بورصة إسطنبول التداول على أسهم «تيرا ياتيريم» اعتباراً من 28 أكتوبر.

كما علّقت مؤقتاً التداول على أسهم «تيرا فينانسيال ياتيريمالار هولدينغ» (Tera Finansal Yatirimlar Holding)، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة «تيرا».

اختفت أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية منذ منتصف سبتمبر، حين عجزت «تيرا ياتيريم» وشركات أخرى بارزة لإدارة الأصول عن تلبية طلبات سحب الأموال، ما دفع المستثمرين إلى التهافت على سحب أموالهم.

يقبع عشرات المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي، من بينهم رئيس مجموعة «تيرا» إمري تيزمن، والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم» أمير منير ساربينير، رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة.

هبط سهم «تيرا ياتيريم» بنسبة 95% من منتصف سبتمبر وحتى الثلاثاء، فيما تعثرت بعض الصناديق التي تشرف عليها وحدة إدارة الأصول التابعة للشركة.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أخفق بنك الاستثمار التابع لـ «تيرا» في سداد دفعات أصل الدين والقسائم المستحقة بقيمة 6.05 مليارات ليرة (121.4 مليون دولار).

وكانت هيئة تنظيم الأسواق قد علّقت الأسبوع الماضي أنشطة ثلاث شركات وساطة أخرى مرتبطة بأزمة الصناديق الاستثمارية.

يوم الاثنين، أوقفت الهيئة عمليات وحدة إدارة الأصول التابعة لـ«تيرا». بلغ عدد العاملين لدى شركة «تيرا ياتيريم» 129 موظفاً في نهاية عام 2025، وفقاً لتقريرها السنوي.