آمال التهدئة في الشرق الأوسط تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو 1 % في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بدعم من المفاوضات الجارية مع إيران، والتي تبعث على الأمل في التوصل لحل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً واحداً أو 0.86 % إلى 114.81 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 88 سنتاً أو 0.86 % إلى 100.88 دولار للبرميل، وانخفض كلاهما 1 % في وقت سابق من الجلسة.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة (إس.إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي: «تشهد أسعار النفط الخام عمليات جني أرباح بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعدما أعاد تجدد الجهود الدبلوماسية في غرب آسيا الآمال في تحقيق اختراق محتمل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران».

وفي الأسبوع الماضي، قفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 117 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل، وذلك عقب موجة من الهجمات الإيرانية على ناقلات ⁠النفط حول مضيق هرمز. كما لامست أسعار خام برنت مستوى 117 دولاراً يوم الاثنين أيضاً.

وقالت ساشديفا: «تظل الأسعار مرتفعة وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية».

وقالت شركة إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن سوق النفط معرضة لتقلبات، مع وجود ضغوط في مجالات عدة، مثل الإمدادات واللوجستيات والمخزونات والتكرير.

وأضافت المذكرة أن صادرات النفط الخام من الخليج انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، وأن التدفقات عبر مضيق هرمز لم تسجل سوى نحو 60 % من مستواها الطبيعي، في حين ظلت مخزونات نواتج التقطير العالمية أقل بنحو 5 % من متوسطها لخمس سنوات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تبقي دول تحالف أوبك+ خلال اجتماعها المقرر ⁠الأحد المقبل على أهداف إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير لشهر ديسمبر.

ويأتي هذا في وقت ينصب فيه تركيز التحالف على مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027.

يُعقد الاجتماع عبر الإنترنت بمشاركة 7 أعضاء أساسيين في التحالف، السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، في وقت تعمل فيه دول ⁠منطقة الخليج على تعزيز صادراتها التي تعطلت لأشهر بسبب حرب إيران، ⁠إلا ⁠أن معظمها لا يزال ينتج كميات أقل بكثير من ⁠أهداف الإنتاج.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. ولم تصدر أوبك أو السلطات الروسية أي تعليق حتى الآن.