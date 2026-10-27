«سامسونغ» تسخر من «آيفون ديو» بإعلان ترويجي

أثار إعلان ترويجي برعاية شركة «سامسونغ» تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سخر من هاتف «آيفون ديو»، أول هواتف «آبل» القابلة للطي، في أحدث فصول المنافسة بين عملاقي التكنولوجيا على سوق الهواتف الذكية.

وظهر في الإعلان، الذي نُشر عبر منصة «إنستغرام»، مشهد لتفاحة خضراء مقسومة إلى نصفين، تحاول الانطواء دون جدوى، في إشارة ساخرة إلى شعار «آبل» وهاتفها الجديد، قبل أن يظهر هاتف «غالاكسي زد فولد 8» من «سامسونغ»، مع إبراز الفروق بين الجهازين من حيث التصميم والوزن والسُمك.

وركز الإعلان على تفوق هاتف «سامسونغ» في النحافة وخفة الوزن، إذ يقل سُمكه بمقدار 1.6 ملم، ويخف وزنه بنحو 53 غراماً مقارنة بهاتف «آيفون ديو»، واختُتم بعبارة «متقدمة بسنوات في الهواتف القابلة للطي»، في رسالة تسويقية تؤكد خبرة الشركة في هذا القطاع.

ويأتي الإعلان بعد أيام من طرح «آيفون ديو» في الأسواق، في 23 أكتوبر الجاري، وسط منافسة متصاعدة بين الشركتين على حصة أكبر من سوق الهواتف القابلة للطي، حيث تسعى «سامسونغ» إلى الاستفادة من خبرتها الممتدة منذ إطلاق أول هواتفها القابلة للطي عام 2019، في مواجهة دخول «آبل» حديثاً إلى هذه السوق.