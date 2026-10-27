«ميتا» توسع طرح أسهمها إلى 98 مليار دولار لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي



زادت شركة «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) حجم طرح الأسهم الذي تعتزم تنفيذه إلى نحو 98 مليار دولار، في أحد أكبر طروحات الأسهم في التاريخ.

باعت الشركة، التي تسعى إلى جمع أموال للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق الشخصي، أسهماً عادية بقيمة 25 مليار دولار، بما يتجاوز ما كان مخططاً في البداية، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس. كما جمعت 12.5 مليار دولار من طرح أسهم ممتازة.

تخطط «ميتا» أيضاً لجمع ما يصل إلى 60 مليار دولار إضافية عبر برنامج لبيع الأسهم بسعر السوق، يتيح للشركات بيع أسهم في السوق المفتوحة دورياً. ويُعرف البرنامج اختصاراً باسم «إيه تي إم» (ATM)، وسيشمل أسهم الفئة «سي» التي لا تمنح حقوق التصويت، والتي تعتزم الشركة إصدارها.

قالت الشركة في وقت سابق إن «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) و«برودكوم» وافقت على شراء أسهم عادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من العام الجاري، نفذت شركتا «ألفابت» (Alphabet) و«إنتل» (Intel) أيضاً عمليات طرح أسهم غير معتادة لدعم استثماراتهما في مبادرات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية. وشهد الطرحان طلباً تجاوز حجم الأسهم المعروضة.

أعاد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، هيكلة عمليات الذكاء الاصطناعي في الشركة من خلال حملة توظيف مكثفة، وأطلق منتجات جديدة، فضلاً عن تخصيص مئات المليارات من الدولارات لبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج.

وكشفت الشركة أيضاً عن وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يُعرف باسم «ميوز» (Muse)، ونموذج للذكاء الاصطناعي يُسمى «ميوز وندر» (Muse Wonder)، تقول قيادة الشركة إنه يضاهي «تشات جي بي تي» (ChatGPT) التابع لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، و«كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (Anthropic)، في أداء مهام مثل البرمجة.

تفاصيل طرح الأسهم

تألف الجزء الأول من الطرح من 250 مليون سهم إيداع، يمثل كل منها حصة تعادل واحداً على عشرين من سهم ممتاز قابل للتحويل إلزامياً إلى أسهم عادية. وأظهر البيان أن تفاصيل برنامج بيع الأسهم بسعر السوق لم تُحدد بعد.

يتولى «مورغان ستانلي» (Morgan Stanley) و«غولدمان ساكس غروب» (Goldman Sachs Group) قيادة عمليات طرح أسهم «ميتا»، وفقاً للبيان.

وخلال عرض نتائج أعمالها، أعلنت «ميتا» عن فئة جديدة من الأسهم التي لا تمنح حقوق التصويت، ويمكن استخدامها في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ والنفقات الأخرى.

وستوزع الشركة أسهم الفئة «سي» على المستثمرين الحاليين في صورة توزيعات أرباح على شكل أسهم. وقالت «ميتا» إن كل مساهم سيحصل على سهم واحد من الفئة الجديدة مقابل كل سهم يملكه، في عملية تعادل فعلياً تجزئة السهم إلى سهمين مقابل سهم واحد. وتتوقع الشركة بدء تداول الأسهم الجديدة في يناير.