النفط قرب أعلى مستوى في 6 أشهر

انخفضت أسعار النفط، ​اليوم الاثنين، بعد أن ارتفعت ارتفاعاً حاداً الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة ‌من أعلى ​مستوياتها منذ ما يقرب من 6 أشهر، وسط انحسار المخاوف بشأن تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على السعودية أبقت على مخاوف المستثمرين بشأن الإمدادات.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار، أو 1.63 % إلى 114.82 دولاراً، ⁠ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار، أو 2 % إلى 101.19 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 3 دولارات عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أثارت هجمات الحوثيين في السعودية مخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وأنهى ‌خام برنت الأسبوع مرتفعاً 6 %، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3 %.

وقال وزير النفط السعودي ونظيره السنغافوري، اليوم الاثنين، إن شركة ‌أرامكو السعودية ستبدأ في تخزين النفط الخام في سنغافورة اعتباراً من النصف الثاني من 2027، ​لتعزيز مرونة سلسلة الإمداد الخاصة بها في المنطقة.

وأكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، المخاوف بشأن وضع الإمدادات، إذ قال، اليوم الاثنين، خلال فعالية للقطاع في سنغافورة، إنه لا يتوقع أن تعود أسواق الطاقة عام 2027 إلى ما ​كانت عليه قبل الحرب على ‌إيران.