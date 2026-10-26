النفط يتراجع من أعلى مستوياته في 6 أشهر

انخفضت أسعار النفط اليوم ​الاثنين بعد أن قفزت إلى مستويات ‌قاربت ​أعلى مستوياتها في ستة أشهر أواخر الأسبوع الماضي، على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.14 دولار، أو2.07 بالمئة ⁠إلى 101.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.12 دولار، أو 1.82 بالمئة إلى 114.60 دولارا.

وكانت ‌الأسعار قد ارتفعت بنحو ثلاثة دولارات عند التسوية يوم الجمعة، وأنهى خام ‌برنت الأسبوع مرتفعا ستة بالمئة، في ‌حين زاد خام غرب تكساس ‌الوسيط بنسبة 2.3 بالمئة.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أنها أذنت بسحب 400 ألف برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لمعالجة انقطاع الإمدادات في إحدى مصافي ​التكرير بولاية لويزيانا.