صادرات الرقائق تقفز بفائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للمركز الثاني عالمياً

سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثاني، متجاوزة فائضي ألمانيا واليابان مجتمعتين، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 116.63 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، التي سجلت 193.72 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المتاحة على نظام الإحصائيات الاقتصادية التابع لبنك كوريا.

واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بفائض قدره 52.28 مليار دولار، وتليها اليابان بفائض قدره 50.62 مليار دولار.

وبلغ الفائض الإجمالي للبلدين 102.9 مليار دولار، أي أقل بـ 13.73 مليار دولار من فائض كوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها فائض كوريا الجنوبية الأرقام الإجمالية لألمانيا واليابان منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة للبلدان الثلاثة متاحة في الربع الأول من 1996.