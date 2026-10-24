بعد سنوات من الحظر.. الديزل الروسي يبحر مجدداً نحو أمريكا

أكد ألكسندر ​نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ‌أمس ​الجمعة أن ثلاث ناقلات محملة بالديزل الروسي في طريقها إلى أمريكا الشمالية.

وقال نوفاك، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن ⁠الشحنات تأتي في إطار اتفاق لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية.

وأضاف "الناقلات الثلاث الأولى للوقود في طريقها بالفعل ‌إلى الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، بدعم كبير من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

وأضاف ‌نوفاك أن الشركات الروسية يمكنها ‌توريد 500 ألف طن في أكتوبر.

وبموجب ‌اتفاق أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​هذا الشهر، وافقت ‌روسيا على ​تزويد الأسواق العالمية ⁠بالديزل في محاولة لخفض أسعار الوقود.

ورفعت إدارة ترامب مؤقتا العقوبات ​الأمريكية على ⁠الوقود ⁠الروسي التي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل ⁠الحرب في أوكرانيا.

ونص الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب على توريد 300 ألف طن في أكتوبر ومزيد من الكميات في ‌وقت لاحق.

وذكر تقرير لرويترز نشر أمس ​الجمعة مستشهدا ببيانات تتبع السفن، أن أول شحنة من الديزل الروسي كانت على متن ناقلة متجهة ​إلى نيويورك.