الذكاء الاصطناعي يضغط على «وول ستريت»

تراجعت ‌الأسهم الرئيسية في وول ستريت اليوم الجمعة ، إذ ساد الحذر ⁠في أعقاب موجة بيع حادة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌في حين تراجعت أسهم شركات الاتصالات ‌بسبب مخاوف من أن ‌تؤدي المنافسة المتزايدة ‌من شركة (سبيس ‌إكس) إلى تآكل حصتها السوقية.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر ‌داو جونز ⁠171.3 نقطة، أو 0.32 %، إلى 52696.7 ⁠نقطة ⁠وتراجع ستاندرد اند بورز ⁠ 26.2 نقطة، أو 0.34 %، إلى 7637.18 نقطة، وهبط ‌مؤشر ناسداك 114.9 نقطة، أو 0.44 %، إلى 25893.953 نقطة.

وتباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة قليلاً في أكتوبر، لكن الطلب القوي أتاح للشركات فرصة زيادة أسعار السلع والخدمات، في إشارة إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر ويبقى عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة.

وقالت (ستاندرد اند بورز جلوبال) إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، في الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلى 57.6 نقطة بعد أن وصل في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 58.4 نقطة.

وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وعوض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع تأثير انتعاش قطاع الصناعات التحويلية.



