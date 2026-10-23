تغير طفيف في أسعار النفط مع استمرار مخاوف الإمدادات

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر ​في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت ‌أربعة ​بالمئة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 ⁠سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 112.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.3 بالمئة ‌إلى 98.12 دولارا.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام غرب تكساس الوسيط لإنهاء أسبوعين من المكاسب. أما خام برنت، الذي سجل ‌عند التسوية أمس الخميس أعلى مستوى له منذ الرابع ‌من مايو، فمن المتوقع أن يغلق ‌على ارتفاع للأسبوع الثالث على ‌التوالي.

وقالت ⁠روسيا يوم الأربعاء إنها مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية الشهر المقبل، بعد أن استقبل الرئيس فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لإجراء محادثات في سان بطرسبرج.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يأمل أن تجري المفاوضات، ‌التي ستكون الأولى منذ فبراير، في أوائل نوفمبر.