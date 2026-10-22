28.8 مليار دولار إيرادات «نستله» خلال الربع الثالث

أعلنت شركة «نستله» السويسرية العملاقة للأغذية والمشروبات، الخميس، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2026، مع الإبقاء على توقعاتها للنمو والربحية للعام بأكمله. وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 22.76 مليار فرنك سويسري (28.8 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بـ21.64 مليار فرنك في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات العضوية بنسبة 4%.

وارتفع «النمو الداخلي الحقيقي»، وهو مؤشر يقيس حجم المبيعات ومزيج المنتجات المبيعة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تمسكت «نستله» بتوقعاتها بتحقيق نمو في المبيعات العضوية يتراوح بين 3% و4% خلال عام 2026.

كما تتوقع الشركة ارتفاع هامش الربح التشغيلي الأساسي مقارنة بمستويات العام الماضي.