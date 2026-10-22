«إي كيو تي» تخطط للاستحواذ على «كياجن» الألمانية

تخطط شركة إدارة الأصول السويدية «إي كيو تي» للاستحواذ على شركة «كياجن» الألمانية للخدمات المعملية والتشخيصية في صفقة تقدر بنحو 10.8 مليار يورو (12.1 مليار دولار).

وأعلنت الشركتان أن «إي كيو تي» تخطط لعرض 46.50 يورو نقداً للسهم من خلال كيان مخصص للاستحواذ الذي سيشمل صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي وصندوق التقاعد الكندي (سي بي بي إنفستمنت بورد).

وتوصل الطرفان إلى اتفاقية اندماج، فيما تعهد مجلسا الإدارة والإشراف في كياجن بدعم العرض. وسوف يتطلب عرض الاستحواذ موافقة حاملي الأسهم الذين يمتلكون 50 % على الأقل من أسهم الشركة إلى جانب سهم واحد إضافي.

ويُقدر العرض قيمة كياجن المدرجة على مؤشر داكس والتي يوجد مقرها الألماني في هيلدن بالقرب من دوسيلدورف، بنحو 10.8 مليار يورو بما في ذلك الديون.