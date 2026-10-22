«ديب سيك» الصينية تجمع 15 مليار دولار لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين

جمعت شركة «ديب سيك» (DeepSeek)، إحدى أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، نحو 100 مليار يوان (15 مليار دولار) في أحدث جولة تمويلية لها، في واحدة من أكبر جولات التمويل التي شهدتها الصين على الإطلاق، ما يعكس طموحات الشركة الناشئة لمنافسة عمالقة القطاع عالمياً، مثل «أنثروبيك» (Anthropic) و«أوبن إيه آي» (OpenAI).

ورفعت الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، المبلغ المستهدف للجولة مرتين على الأقل خلال محادثاتها مع المستثمرين، فزادته من 50 مليار يوان إلى 80 ملياراً، قبل أن تجمع في نهاية المطاف 100 مليار يوان، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت شركة البطاريات «كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي» (Contemporary Amperex Technology)، و«تينسنت هولدينغز» (Tencent Holdings)، المشغلة لتطبيق «وي تشات»، من بين أكبر المستثمرين في الجولة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم إعلان التفاصيل بعد.

«ديب سيك» تستعد لطرحها العام

تمهد جولة تمويل «ديب سيك» الطريق أمام واحد من أكثر الطروحات المرتقبة في السوق الصينية منذ سنوات. وكانت الشركة الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي قد هزّت الأسواق العالمية في 2025، متسببة في خسائر بلغت تريليون دولار، بعدما أثبتت قدرتها على منافسة عمالقة وادي السيليكون بنماذج لا تتطلب سوى جزء بسيط من تكاليف نماذجهم، رغم أنها لم تحظَ يوماً بالموارد المالية الضخمة المتاحة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة.

وتشير جولة التمويل الأخيرة إلى أن هذا التفاوت بدأ يتقلص، وإن كانت «ديب سيك» لا تزال بعيدة عن مجاراة القوة المالية لـ«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين جمعت كل منهما أكثر من 100 مليار دولار. وعلى غرار منافستها «مون شوت» (Moonshot)، تستعد «ديب سيك» لطرح عام أولي قد يشكل محطة بارزة في الأسواق الصينية، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز».

نماذج «ديب سيك» الرخيصة تضيق الخناق على منافسيها

بدأت «ديب سيك» تكثيف إنفاقها على توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مزيد من النماذج مفتوحة المصدر للاستخدام داخل الصين وخارجها.

وواصلت الشركة طرح نماذج عالية الأداء ومنخفضة التكلفة، ما فرض ضغوطاً على منافسيها المحليين وساعدها على كسب عملاء في الولايات المتحدة وأسواق خارجية أخرى. ففي سبتمبر، على سبيل المثال، أطلقت نموذج «V4.1 Flash»، ما أدى إلى تراجع أسهم منافستيها المحليتين «ميني ماكس غروب» (MiniMax Group) و«زد إيه آي» (Z.AI).

وعلى نطاق أوسع، طرحت شركات صينية، من «علي بابا غروب القابضة» إلى «بايت دانس» (ByteDance)، خدمات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة، غالباً ما تكون مفتوحة المصدر، ما يتيح للعملاء تكييفها وفق احتياجاتهم.

ورسم مخطط معياري واسع التداول، أعدته «أرتيفيشال أناليسيس» (Artificial Analysis)، حدود ما بات يُعرف بـ«منطقة الموت» التي تفرضها «ديب سيك»، وهي المساحة التي ينازع فيها المنافسون للبقاء ما لم يتمكنوا من التفوق على أداء الشركة أو تقديم منتجاتهم بأسعار أقل.