بـ 26 مليون دولار.. "بيضة الشتاء" تحطيم أرقام فابرجي القياسية!

قد يأتي وقت قريب وربما قريب جداً تعجز فيه حتى أثرياء العالم عن شراء إحدى بيضات فابرجي الإمبراطورية الأسطورية، إذ لن يتبقى أي منها في السوق الخاصة.

لم تنتج دار المجوهرات الشهيرة في سانت بطرسبرغ سوى 50 بيضة فقط للقيصرين الروسيين ألكسندر الثالث ونيقولا الثاني، اللذين طلباها كهدية لعيد الفصح بين عامي 1885 و1916.

وهناك سبع بيضات مفقودة، لم يُرَ بعضها منذ ما قبل الثورة الروسية، بينما توجد البقية غالبيتها في مؤسسات أو متاحف تمتد من موسكو إلى فرجينيا، ولم يتبق سوى سبع بيضات في ملكية خاصة.

من بين هذه البيضات، توجد بعضها في مجموعات "شبه مقدسة"، وفقاً لخبير فابرجي كيران مكارثي، مما يعني أن ثلاثاً فقط تبقى فيما وصفه بأيدٍ "خاصة حقاً" ويمكن اقتناؤها واقعياً.

وقال مكارثي، وهو المدير المشارك لشركة "وارتسكي" (Wartski)، وهي شركة بريطانية لتجارة التحف والمجوهرات متخصصة في أعمال بيتر كارل فابرجي: "إنها نادرة بشكل لا يصدق، وتزداد ندرة بمرور الوقت".

والآن، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن، تُطرح إحدى هذه البيضات الثلاث في مزاد علني.

وتُعد ندرة هذه البيضات سبباً رئيسياً وراء تقديرات دار مزادات "كريستيز" بأن "بيضة الشتاء" لعام 1913 ستجلب "ما يزيد عن" 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) في لندن يوم 2 ديسمبر.

وإذا تحقق هذا السعر، فلن تحطم هذه التحفة الفنية التي يبلغ عمرها 112 عاماً رقماً قياسياً في مزاد لبيضة فابرجي فحسب، بل ستتجاوز بفارق كبير الرقم القياسي الذي سجلته بيضة الشتاء نفسها في عام 2002.

بعيداً عن العرض والطلب، ترى دار "كريستيز" أن تقديراتها الفلكية تعكس الخصائص الفنية الفريدة لهذه التحفة.

صُنعت البيضة من كتلة من الكوارتز الشفاف، وتبدو وكأنها منحوتة من الجليد ومغطاة بالغبار الجليدي. وتتألق ندف الثلج المنقوشة بماس مقطوع على شكل ورود، بينما يتدفق البلاتين على القاعدة وكأنه يذوب تحت شمس الربيع.

قال مكارثي، الذي تعامل مع بيضة الشتاء من قبل: "الأمر يشبه أن تحمل كتلة من الجليد في يدك، إنه بمثابة خيمياء معكوسة، تحول المواد الثمينة إلى لحظة من الطبيعة".

وكحال جميع البيضات الإمبراطورية، تفتح هذه البيضة أيضاً لتكشف عن "مفاجأة". وعلى الرغم من أن التحف الفنية المخفية داخل بيضات فابرجي كانت عادة إنجازات ميكانيكية معقدة (قطار بخاري مصغر يعبأ بالزنبرك، أو طائر مغرد آلي يحرك جناحيه)، فإن مفاجأة بيضة الشتاء مستمدة من الطبيعة: سلة معلقة مليئة بزهور شقائق النعمان الخشبية.

وتُعد هذه الزهور عادةً من أوائل الزهور التي تتفتح بعد شتاء روسيا القارس، وتُحتظن بتلاتها الدقيقة المصنوعة من الكوارتز الأبيض على سيقان من النيفرت، مع عقيق أخضر زاهٍ يزين أسديتها.

وقال مكارثي، الذي أشرف على معرض عام 2021 بعنوان "فابرجي في لندن: من الرومانسية إلى الثورة" في متحف فيكتوريا وألبرت، إن بيضة الشتاء "تُعتبر الأعظم على الإطلاق"، واصفاً إياها بأنها "العمل الفني الروسي الأكثر شهرة على الإطلاق، بلا منازع تقريباً".

ووافقتها الرأي مارغو أوغانيسيان، رئيسة قسم أعمال فابرجي والفن الروسي في دار "كريستيز"، حيث وصفتها بأنها "الأكثر روعة وابتكاراً فنياً وغرابة" من بين البيضات الإمبراطورية الخمسين.

وعلى الرغم من أن دار المزادات لديها دوافع تجارية واضحة للترويج لمكانة هذه القطعة، إلا أن أوغانيسيان أشارت إلى فواتير تثبت أنها كانت دائماً من بين الأكثر قيمة؛ إذ دفع القيصر نيقولا الثاني 24,600 روبل ثمنها — وهو ثالث أعلى مبلغ تقاضاه فابرجي مقابل عمل فني.

وأضافت أن البيضتين الأغلى ثمناً توجدان، كما هو متوقع، في مجموعات متحفية.

لم يكن سعر بيضة الشتاء مرتبطاً بالمواد التي صُنعت منها، بل ببراعة الحرفية المطلوبة لتحويلها إلى ثلج وجليد.

فالكوارتز الشفاف، المعروف أيضاً بالبلور الصخري، ليس بحال من الأحوال أندر أو أغلى المعادن، لكنه شديد الهشاشة وصعب التشكيل. وعلى الرغم من أن البيضة مغطاة بالماس — نحو 4,500 حجر ماسي — إلا أن الأحجار صغيرة لدرجة تجعلها "بلا قيمة جوهرية"، وفقاً لمكارثي، الذي أضاف: "تأتي القيمة حصرياً من التعبير الفني عنها واستخدامها لخلق هذه الفكرة المتألقة للصقيع".