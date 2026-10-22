طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا قرب أدنى مستوى في 57 عاماً

​انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات ​جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ستة آلاف طلب، لتصل إلى ‌194 ألفاً بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز ​آراءهم أن يبلغ ​العدد 200 ألف طلب في ⁠أحدث أسبوع.

وتقترب الطلبات من مستوى 189 ألفاً الذي تم ​تسجيله ⁠في ⁠منتصف يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

ويقول خبراء ⁠الاقتصاد إن ارتفاع الأرباح وسط الطلب المحلي القوي يحمي العمال من التسريح. ومع ذلك، ثمة مخاوف من أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية وارتفاع أسعار الفائدة، في ​ظل تصاعد التضخم نتيجة حرب إيران، إلى إضعاف سوق العمل العام المقبل.