النفط يستقر مع تقييم المستثمرين أحدث التطورات العالمية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم ​الأربعاء، وسط موازنة المستثمرين بين إحراز تقدم محتمل في محادثات روسيا وأوكرانيا وبين انخفاض ‌مخزونات النفط الأمريكية وغياب ​الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 109.04 دولارات، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً، أو 0.1 %، إلى 97.72 دولاراً للبرميل.

وارتفع كلا المؤشرين بما يصل إلى دولارين في وقت سابق من الجلسة، إذ حوم سعر برنت قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر.

وفي الجلسة الماضية، سجل ⁠خام برنت أعلى مستوياته في 5 أشهر، وبلغ الخام الأمريكي أعلى مستوياته في 6 أشهر، قبل أن تنخفض الأسعار على خلفية مناقشة الرئيس الإيراني جهود الوساطة في اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني في طهران.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم، إن إدارة ترامب تعرض إقراض ما يصل إلى ما يقرب من ثلث احتياطيات الطوارئ الخاصة بالولايات المتحدة من زيت التدفئة البالغة مليون برميل، في محاولة لاحتواء الأسعار التي ارتفعت بسبب نقص الديزل الناجم عن الحربين في إيران وأوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن ‌مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.06 ملايين برميل إلى 412.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 820 ​ألفاً.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.68 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 104.3 ملايين، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.16 مليون.

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولان في وزارة الطاقة يوم الثلاثاء إنهما يعملان مع شركات التكرير في جميع أنحاء العالم لزيادة إنتاج الوقود.







