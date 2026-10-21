«إيباي» تعتزم تسريح 9 % من موظفيها لإعادة توجيه استثماراتها

تعتزم شركة «إيباي» تسريح نحو 9 % من قوتها العاملة، في إطار سعي منصة التجارة الإلكترونية إلى تبسيط عملياتها، وتوجيه الموارد نحو أسرع أنشطتها نمواً، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأكد متحدث باسم الشركة، يوم الأربعاء، عمليات التسريح لوكالة رويترز، بعدما أبلغ الرئيس التنفيذي جيمي إيانوني الموظفين بالخطوة في مذكرة داخلية.

وكانت الشركة قد استغنت عن نحو 6 % من قوتها العاملة، بما يعادل 800 موظف، في فبراير، ضمن جهودها لتبسيط العمليات، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وتأتي التخفيضات الجديدة، في إطار إعادة ترتيب أولويات الشركة، مع التركيز على الأنشطة التي تحقق نمواً أسرع، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية.

وتميزت «إيباي» عن منافسيها من خلال التوسع في بيع السلع الفاخرة الموثقة الأصالة، والمقتنيات، والمنتجات المجددة، وهي فئات تجذب هواة جمع المنتجات والعملاء المستعدين لدفع مبالغ أكبر مقابل السلع القيّمة.

وساعد هذا التوجه على ارتفاع أسهم الشركة بنحو 40 % منذ بداية العام الجاري، متفوقة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل مكاسب بنحو 12 % خلال الفترة نفسها.

وقال إيانوني في المذكرة: «استراتيجيتنا تحقق النتائج المرجوة»، مضيفاً أن «مواصلة الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المجالات التي نركز عليها ونستثمر فيها».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الموظفين المتأثرين بقرارات التسريح سيُبلَّغون بها خلال الأيام المقبلة.

واستفادت الشركة أيضاً خلال العام الجاري من صفقتها البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار للاستحواذ على منصة «ديبوب» لإعادة بيع الأزياء، والتي وسعت نطاق وصولها إلى المستهلكين الأصغر سناً، وعززت مكانتها في سوق إعادة بيع المنتجات المستعملة، الذي يشهد نمواً متزايداً.

وساعدت هذه التطورات «إيباي» على توقع إيرادات للربع الثالث، تتجاوز تقديرات وول ستريت، عندما أعلنت آخر نتائجها المالية في أغسطس. ومن المقرر أن تعلن الشركة أحدث نتائجها المالية الأسبوع المقبل.

وجذبت جهود الشركة اهتمام الرئيس التنفيذي لشركة «غيم ستوب»، ريان كوهين، الذي قدم في مايو عرضاً غير مطلوب للاستحواذ على «إيباي» بقيمة 56 مليار دولار، رغم أن حجم الشركة المستهدفة أكبر بكثير من «غيم ستوب».

ورفضت «إيباي» العرض، معتبرة أنه «غير موثوق به، ولا يمثّل عرضاً جذاباً».