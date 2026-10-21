الذهب يتراجع لجلسة رابعة مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة ​على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف ‌حيال التضخم، ​في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4115.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 ⁠%إلى 4133.60 دولاراً.

وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي.إتش.إف كابيتال: «قد يظل المعدن تحت بعض الضغط مع عودة أسعار النفط الخام إلى الصعود، ما يبقي الضغوط التضخمية ويعزز توقعات تشديد ‌السياسة النقدية».

وقال إيليا سبيفاك، ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: «في هذه المرحلة، ‌إذا خرجت بعض هذه الزيادات في أسعار الفائدة التي أخذتها الأسواق في الحسبان للعام المقبل ‌من التوقعات أو على الأقل انخفضت احتمالية حدوثها، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الذهب».

ووفقاً لمعظم ​خبراء الاقتصاد الذين ‌استطلعت رويترز آراءهم، ​فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار ⁠الفائدة هذا الشهر، لكنه سيرفعها في ديسمبر، إذ يبدي صانعو السياسة صبراً على الرغم من التضخم المستمر.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ​وصلت توقعات ⁠رفع أسعار الفائدة في ⁠اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر إلى 15 % فقط، في حين لا يزال المتعاملون يرون احتمالاً ⁠بنسبة 90 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 1627.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.6 ​% إلى 1084.95دولاراً.