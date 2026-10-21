النفط يرتفع وسط تصاعد اضطرابات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ​دولارين، الأربعاء، بعد أن قالت إيران إنه لا يوجد ما ‌يدعو لتوقع ​إحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ما جعل سعر خام برنت بالقرب من أعلى مستوياته في 5 أشهر، مع تلقي السوق دعماً من انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار، أو 1.9 %، إلى 110.85 دولارات، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار، أو 2.2 %، إلى 99.95 دولاراً للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، سجل خام برنت أعلى مستوى له في 5 أشهر، وبلغ الخام الأمريكي أعلى مستوياته في 6 أشهر، قبل أن تنخفض الأسعار على خلفية مناقشة الرئيس الإيراني جهود الوساطة في اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني في طهران.

وقال محللون لدى بي.في.إم، في إشارة ​إلى الحرب في ‌الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية «تبقى ​أسباب ذلك محل نقاش؛ لأنه ⁠لم تظهر مؤشرات من أي من الصراعين، اللذين يدعمان توجه السوق الصعودي، على خفض التصعيد».

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن تسجيل ما لا يقل عن 18 ​هجوماً على سفن ⁠خلال الأسبوعين الماضيين، ⁠في حين حذر محللو مجموعة بورصات لندن من أن إيران تستهدف ناقلات في مناطق بعيدة عن مضيق هرمز وصولاً إلى خليج عمان، ما يهدد عمليات تحميل ⁠النفط الخام في الخليج والنقل من سفينة إلى أخرى الداعمة لعمليات الشحن في المنطقة.

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولان في وزارة ‌الطاقة، يوم الثلاثاء، إنهما يعملان مع شركات التكرير في جميع أنحاء العالم لزيادة إنتاج الوقود.

وذكرت مصادر في ​السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 4.9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، وتراجعت أيضاً مخزونات البنزين ونواتج التقطير.