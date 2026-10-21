أرباح نتفليكس تقفز 44% في الربع الثالث إلى 3.66 مليارات دولار

أعلنت شركة نتفليكس الأمريكية للبث التدفقي، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 44% خلال الربع الثالث. وقالت إن هذه الزيادة تعكس النمو القوي في الإيرادات وتحسن الربحية التشغيلية.

وارتفع صافي الدخل خلال الربع إلى 3.66 مليارات دولار، أو 0.87 دولار للسهم، مقارنة بـ2.55 مليار دولار، أو 0.59 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الإيرادات بنسبة 11.8% إلى 12.87 مليار دولار، مقارنة بـ11.51 مليار دولار قبل عام. وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بإيرادات الاشتراكات، في ظل زيادة عدد المشتركين ورفع الأسعار، إلى جانب ارتفاع إيرادات الإعلانات والتحركات المواتية في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 37.3% إلى 4.46 مليارات دولار، مقارنة بـ3.25 مليارات دولار في العام الماضي، بينما ارتفع هامش التشغيل إلى 34.6% مقابل 28.2%.

وقالت شركة البث التدفقي العملاقة إنها ستواصل توسيع مكتبة محتواها من خلال اتفاقيات الترخيص وإضافة محتوى من جهات خارجية.

وأضافت الشركة: «جمهورنا الذي يقترب من مليار شخص، إلى جانب قدراتنا المتميزة في تقديم المحتوى، يجعلنا شريكاً مثالياً للاستوديوهات وشبكات البث والمواهب الإبداعية».

وبالنسبة إلى الربع الرابع، تتوقع نتفليكس تحقيق إيرادات بقيمة 13.44 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ نحو 11.5%، وهامش تشغيل قدره 26%.

وعلى مدار عام 2026، تتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها 51.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 13%، مع هامش تشغيل يصل إلى 31.5%. كما تتوقع أن يبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر خلال العام نحو 12 مليار دولار.