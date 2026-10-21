«جيتي إيمدجز» تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها

بدأت «جيتي إيمدجيز هولدينجز»، أكبر وكالة للصور في العالم، إجراءات إفلاس مسبقة الترتيب، بعد التوصل إلى اتفاق لدعم إعادة الهيكلة، من شأنه ضخ أموال جديدة في الشركة، وتحويل شركة أرشيف الصور والصور الجاهزة إلى شركة خاصة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقدمت الشركة بطلب لبدء الإجراءات بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، أمام محكمة الإفلاس الجزئية الأمريكية لمنطقة ديلاوير، وأعلنت «جيتي إيمدجز» أن قيمة أصولها تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، كما تصل التزاماتها المالية إلى النطاق نفسه.

وقالت الشركة إنها مضت قدماً في تنفيذ خطة أعلنت عنها في وقت سابق لإعادة الهيكلة المالية، وتشمل هذه الخطوة استثماراً في رأس المال يصل إلى 533 مليون دولار، بمشاركة أطراف، من بينهم أفراد من عائلة جيتي، وشركات تابعة لـ«كوخ إكويتي ديفيلوبمنت».

وكانت الشركة قد كشفت سابقاً أن هذه الأطراف ستوفر استثمارات جديدة في رأس المال.

وجاء تقديم طلب الإفلاس بعد مفاوضات مطولة، في ظل معاناة الشركة من ارتفاع حجم ديونها، وتحول بعض العملاء إلى استخدام الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من الصور الجاهزة، ودخلت «جيتي إيمدجز» في مهلة سماح، مدتها 30 يوماً، بعد إخفاقها في سداد مدفوعات الفائدة المستحقة في الأول من سبتمبر على سندات غير مضمونة.